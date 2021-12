Netflix lanceert nieuwe reeks over de wederhelft van Cristiano Ronaldo

Netflix heeft er binnenkort een kijkcijferkanon bij. De populaire streamingdienst komt met een serie over... mevrouw Cristiano Ronaldo op de proppen.

‘Soy Georgina’ gaat dus over het leven van Georgina Rodriguez. Het Argentijnse model is de wederhelft van Cristiano Ronaldo en wil laten zien hoe het leven aan de zijde van de superster is.

De reeks zou kaderen in een breder gamma aan series dat de nadruk legt op de vrienden en families van topvoetballers. Al heeft Netflix nog niet bevestigd dat zo’n reeks er ook effectief zal komen.