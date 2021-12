Liverpool moet winnen tegen Tielemans en co om in het zog van leider Man City te blijven!

Leider Man City won afgelopen zondag, op Boxing Day, met 6-3 tegen het Leicester van Tielemans. Nu is het aan de beurt van Liverpool, dat 3 punten nodig heeft om de kloof van 6 punten met City te dichten!

Kunnen de troepen van Jürgen Klopp hun ongeslagen reeks van 10 wedstrijden verderzetten?

2de confrontatie in 1 week

Vorige week speelden de 2 teams nog tegen elkaar in de League Cup. Een b-elftal van The Reds sleepte in de 95ste minuut verlengingen uit de brand na een goal van Minamino, tegen een toch wel op z’n sterkst Leicester City! 3-3 eindigde de wedstrijd en zo kregen we strafschoppen, die gewonnen werden door Liverpool.

Wisselvallig seizoen

The Foxes hebben er tot nu toe een wisselvallig seizoen op zitten. Met een Europa League uitschakeling en een 10de plaats in de Premier League, voldoen de manschappen van Brendan Rodgers toch niet echt aan de verwachtingen...

Heropstand

Tegen Man City liet coach Rodgers enkele toppers, zoals Vardy, Ndidi, Soumaré en Castagne, rusten. Deze mannen zullen ongetwijfeld tegen Liverpool wel een kans krijgen. Misschien kunnen zij het tij keren?

Boom Boom Salah

Mohamed Salah is alweer aan een schitterend seizoen bezig! In Januari verlaat hij Liverpool voor de Afrika Cup met Egypte! De topscorer van Liverpool zal ongetwijfeld zijn doelpuntenaantal eerst nog wat willen aandikken alvorens hij vertrekt. Momenteel zit hij aan 15 stuks in 18 wedstrijden!

Enkele betting tips

Leicester +1.5 Asian Handicap (notering van 1.84)

Mohamed Salah scoort (notering van 1.71)