Chelsea haalt een legende terug aan boord: ex-centrale verdediger krijgt consultancy rol in de academie van de Engelse topclub

John Terry heeft een nieuwe uitdaging beet. De ex-centrale verdediger en kapitein van Chelsea gaat namelijk opnieuw bij de Engelse topclub aan de slag. Hij krijgt er een 'coaching consultancy rol' in de academie.

Dit seizoen was Terry al in de Premier League te zien, want hij was aan de slag als assistent-trainer bij Aston Villa. Nu kan hij echter aan de slag bij de ploeg waar hij maar liefst 22 jaar zelf heeft gevoetbald.