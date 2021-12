Opnieuw test een Rode Duivel positief op het coronavirus

De Rode Duivels blijven niet gespaard van het coronavirus. Thibaut Courtois testte pas nog positief op het virus en een dag later heeft Dodi Lukebakio het zitten. Zijn ploeg Vfl Wolfsburg maakte bekend dat Lukebakio besmet is.

Het is voor de nummer 13 in de Bundesliga bang afwachten of dit niet het begin is van een nieuwe corona-uitbraak, want eerder had ook reeds een andere speler, Kevin Mbabu, het virus opgelopen. En nu is het virus ook vastgesteld bij Dodi Lukebakio.

"Dodi Lukebakio is besmet geraakt met het coronavirus en zit momenteel in quarantaine", staat te lezen in de mededeling van Wolfsburg op sociale media. "Snel beterschap, Dodi!" Er zijn meerdere testen gedaan om zekerheid te verschaffen over het al dan niet positief zijn van Lukebakio.

Afwachten maar of Lukebakio snel gerecupereerd kan worden. De volgende wedstrijd van Wolfsburg staat op 9 januari op het programma: dan gaat het op bezoek bij Bochum.