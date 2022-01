Kritiek op Romelu Lukaku blijft komen: "Hij moet zich excuseren bij de fans"

Het interview dat Romelu Lukaku gaf bij Sky Sports Italia is in Engeland niet bepaald in goede aarde gevallen.

De Rode Duivel liet doodeerlijk zijn mening horen over de transfer naar Chelsea maar ook over de weinige speelminuten die hij op dit moment krijgt. Trainer Thomas Tuchel liet al horen dat hij niet blij was met de uitspraken. Er volgt sowieso ook een gesprek met het clubbestuur voor Lukaku. Ook analist en ex-speler Trevor Sinclair is woest op Lukaku. "Ik ben absoluut in shock", zei Sinclair bij Talk Sport. "Om naar buiten te komen met zo'n uitspraken, vind ik dat hij zich moet excuseren bij de fans van Chelsea. Dit is zo respectloos naar de supporters toe. Maar ook richting zijn trainer, de eigenaar én zijn ploegmaats vind ik dit totaal respectloos."





