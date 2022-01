🎥 Premier League: Trossard en co winnen op Everton dankzij fraaie goals, Leeds United bezorgt Burnley fikse kater

Zondagmiddag rolde de bal alweer in de Premier League. Brighton&Hove Albion ging met de drie punten aan de haal op het veld van Everton. Leeds United zette Burnley dan weer een hak, terwijl Brentford in eigen huis een scheve situatie omboog tegen Aston Villa.

Everton-Brighton&Hove Albion: 2-3

Brighton&Hove Albion had duidelijk goede voornemens gemaakt voor de eerste klus van 2022. Na twintig minuten stond de ploeg van Leandro Trossard met 0-2 voor in Goodison Park. Vooral het openingsdoelpunt van MacAllister was om duimen en vingers bij af te likken.

Calvert-Lewin trapte voor Everton nog voor het halfuur een strafschop tegen de dwarsligger. Na de pauze zorgde Gordon dan toch voor de aansluitingstreffer, maar met nog twintig minuten te spelen was het weer MacAllister die uitpakte met een fraaie goal. Everton kwam niet verder dan de 2-3, alweer via Gordon.

Brentford-Aston Villa: 2-1

Brentford hield de drie punten thuis tegen Aston Villa, dat na een knappe aanval via Ings op voorsprong kwam. Wissa hing de bordjes vlak voor de rust gelijk, in de slotfase bezorgde Roeslev Brentford de eerste zege van 2022.

Leeds United-Burnley: 3-1

Onderin het klassement deed Leeds een goede zaak door Burnley te kloppen. Harrison bracht de thuisploeg met de rust in zicht op voorsprong, maar Cornet bracht de stand vroeg in de tweede helft in evenwicht met een knappe vrijschop. Uiteindelijk zorgden Dallas (77) en James (92) toch voor een broodnodige zege voor de mannen van Bielsa.

