Fraaie goals en razend tempo, maar geen winnaar: Chelsea en Liverpool verdelen de buit in spektakelrijke topper

Chelsea en Liverpool hebben zondagavond de voetballiefhebbers verwend. Chelsea keek nog voor het halfuur tegen een 0-2-achterstand aan, maar draaide de scheve situatie nog om in de eerste helft. Beide ploegen gingen na de koffie op zoek naar de winnende treffer, maar de doelmannen stonden pal.

Van een studieronde was geen sprake op Stamford Bridge. Pulisic vergat een foutje van Alexander-Arnold af te straffen, aan de overkant gaf Mané wel het goede voorbeeld. Chalobah verdedigde knullig, de winger van Liverpool werkte koelbloedig af. Vlak voor het halfuur etaleerde Salah nogmaals zijn klasse. De Egyptenaar degradeerde Alonso tot een figurant, om vervolgens het leer laconiek in doel te leggen.

Zelfs na de eindejaarsfeesten blijft @TrevohChalobah cadeautjes uitdelen! 🎁🤦‍♂️ pic.twitter.com/MkcscFgmkS — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

.@MoSalah laat nog even zien wat @LFC de komende tijd zal missen... 🤤😱 pic.twitter.com/m8tdTopfJQ — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

Chelsea moest even bekomen van de dubbele opdoffer, maar rechtte de rug in stijl. Een afgeslagen bal belandde voor de voet van Kovacic. De Kroaat knalde de bal prinsheerlijk in de bovenhoek. Technisch meesterlijk uitgevoerde volley van de Kroatische middenvelder van Chelsea. Op slag van rust was alles te herdoen. Kanté vond Pulisic, die deze keer wél de netten deed trillen: 2-2 na 45 waanzinnige minuten voetbal.

.@mateokovacic8 laat zien wat je het best doet met een afvallende bal! 😍🔵 pic.twitter.com/vlT2iZQvpZ — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

In nood van een goal? Bel Captain America! 📞🇺🇸 @cpulisic_10 pic.twitter.com/GtfkP6CHgS — Play Sports (@playsports) January 2, 2022

In de tweede helft gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer. Kelleher moest ingrijpen op een poging van Mount, aan de overzijde nam Salah Mendy ei zo na te grazen met een verre lob. Uiteindelijk kreeg de topper wat het verdiende: geen verliezer.

In de stand ziet Chelsea leider Manchester City weglopen tot tien punten. Liverpool blijft nummer drie in de Premier League, met een punt achterstand op Chelsea. De Reds zullen het de komende weken ook moeten doen zonder Mo Salah en Sadio Mané, die naar de Afrika Cup trekken.