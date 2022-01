Thomas Tuchel geeft uitleg bij niet-selectie Lukaku: "Voorbereiding niet in het gedrang brengen"

Chelsea krijgt zondag het bezoek van Liverpool. Dat doen de Blues zonder Romelu Lukaku, die door Thomas Tuchel gepasseerd werd na enkele uitlatingen in een interview eerder deze week. De Duitse coach weerde daarop prompt de Rode Duivel uit zijn wedstrijdselectie.

Bij SkySports gaf Thomas Tuchel voor aanvang van de wedstrijd tegen Liverpool tekst en uitleg over het passeren van Romelu Lukaku. De uitlatingen van Romelu Lukaku werden de voorbije dagen breed uitgesmeerd in de Engelse pers. "Het werd allemaal te groot, te rumoerig. Het was bovendien zo kort voor een erg belangrijke match."

"Daarom heb ik ervoor gekozen om de voorbereiding op deze wedstrijd niet in het gedrang te brengen. Natuurlijk hebben we hierover gesproken, tot twee keer toe zelfs. We waren het erover eens dat het 'too big' was geworden", besluit Tuchel.