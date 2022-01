"Waren Lukaku zijn uitspraken echt zo erg?": Panel steunt Big Rom

Romelu Lukaku heeft zichzelf flink in de nesten gewerkt bij Chelsea. De spits heeft in een interview duidelijk zijn frustratie getoond over het gebrek aan speelminuten. Bovendien verklaarde hij zijn grote liefde voor ex-club Inter nogmaals.

Die uitspraken hebben heel wat stof doen opwaaien. Thomas Tuchel besloot zelfs om de topschutter van de Rode Duivels uit zijn selectie te laten voor de match tegen Liverpool. "Het is te groot, ik wil de voorbereiding op de match beschermen", liet Tuchel weten.

Bij Talk Sport vragen ze zich af of er niet wat overdreven is in de pers over Big Rom's uitspraken. Lukaku heeft niet letterlijk gezegd dat hij weg wil en elke speler heeft het recht zijn ongenoegen te uiten als hij niet speelt, vinden ze bij Talk Sport.