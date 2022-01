Zoals verwacht Lukaku gestraft, Liverpool kampt met drie corona-positieven voor clash tegen Chelsea

Bij de thuisploeg is er namelijk geen sprake van Romelu Lukaku. De Rode Duivel gaf een interview aan Sky Sports Italia met destructieve gevolgen voor zijn relatie met Tuchel en de fans zo lijkt. Na een basisplaats en doelpunt afgelopen week, zit Lukaku nu niet eens bij de selectie.

Maar ook Liverpool zal niet met de sterkste elf aan de aftrap staan. De bezoekers meldden eerder al dat naast trainer Jurgen Klopp ook nog drie andere spelers positief testten op het coronavirus.

Die drie spelers zijn nu bekendgemaakt: Alisson Becker, Roberto Firmino en Joel Matip. Alisson is de vaste doelman bij Liverpool terwijl Matip dit seizoen samen met Virgil Van Dijk het hart van de defensie vormt. Mogelijk zal Ibrahima Konaté zijn vervanger worden.

Met de hamstringblessure van Firmino eerder op het seizoen wierp Diogo Jota zich al op als waardige plaatsvervanger voor Firmino. Tegen Chelsea zal de Portugees ook de honneurs waarnemen voorin, tussen Salah en Mané.

