Manchester United start 2022 met serieuze domper en gaat meteen met billen bloot op Old Trafford

Manchester United is 2022 met een valse noot gestart. Cristiano Ronaldo en ploegmaats gingen in het eigen Old Trafford meteen onderuit.

Een doelpunt van Joao Moutinho in de slotfase van de wedstrijd was voldoende om Wolverhampton Wanderers de volle buit te bezorgen. Voor de volledigheid: Leander Dendoncker begon op de bank en kreeg amper twee speelminuten. Manchester United begint 2022 op die manier met een valse noot. The Red Devils laten een uitgelezen kans schieten om dichter bij de Europese plaatsen te sluipen.