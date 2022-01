'Topdoelman legt medische proeven af en trekt op het einde van het seizoen naar Inter'

FC Internazionale heeft een nieuwe doelman. André Onana heeft zijn medische proeven afgelegd. Hij komt na het seizoen transfervrij over van AFC Ajax.

De transfer van André Onana hangt al langer in de lucht. Het was echter wachten tot de jaarwisseling vooraleer FC Internazionale effectief in actie kon schieten.

De Italiaanse kranten laten weten dat de doelman eerder vandaag de medische proeven heeft afgelegd. De transfer zal eerstdaags officieel worden gemaakt.