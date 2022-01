Lukaku trekt boetekleed aan: "Sorry, ik mag deze kans die ik krijg tijdens mijn beste jaren niét verpesten"

Romelu Lukaku stond de voorbije dagen in het oog van de storm na een ongelukkig interview in de Italiaanse media. De Rode Duivel trekt echter het boetekleed aan en wil de fans van Chelsea FC opnieuw aan zijn kant halen.

"Ik begrijp dat de fans van Chelsea FC niet tevreden zijn met mijn uitspraken", slaat Romelu Lukaku mea culpa. "Ik had duidelijk moeten zijn. Het interview was een boodschap voor de supporters van FC Internazionale. Ik had nooit de bedoeling om Chelsea te schofferen. Ik besef héél goed dat ze heel ver zijn gegaan om me terug te halen."

Big Rom benadrukt dan ook zijn ambitie in het shirt van the Blues. "Ik heb een contract voor vijf seizoenen getekend en ben hier om prijzen te winnen. Ik sprak over Real Madrid, FC Barcelona en Bayern München. Maar Chelsea is altijd mijn club geweest. Ik mag de kans niet verpesten die ik krijg tijdens mijn beste jaren."

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

"Ik wil mij nogmaals verontschuldigen bij de fans", richt Lukaku zich tot slot tot de Londense aanhang. "Ik begrijp dat jullie boos zijn en ik ga er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen. Dat geldt ook ten opzichte van mijn ploegmaats en de coach. Ik wil me nu vooral focussen op mijn prestaties op het veld."