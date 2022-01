21-jarig jeugdproduct Anderlecht lijkt op weg naar de Ligue 2

Mardochee Nzita (21) vertrok in de zomer van 2019 bij de beloften van Anderlecht, waar hij geen uitzicht had op een plekje in de A-kern. Bij Pescara, in de Italiaanse tweede klasse, timmerde de Belg met Congolese roots aan zijn carrière.

Op dit moment voetbalt de linkerflankspeler voor Perugia, dat afgelopen zomer 750.000 euro betaalde om Nzita definitief over te nemen. Perugia degradeerde uit de Serie B en staat momenteel op de negende plaats in de Italiaanse derde klasse. Nzita, een voormalig Belgisch jeugdinternational, ligt nog tot medio 2024 onder contract in de Laars, maar het heeft er alle schijn van dat hij weldra zal vertrekken. Diverse Italiaanse media melden dat Nzita op het punt staat om een contract te ondertekenen bij Sochaux, een subtopper in de Ligue 2.