Na passages bij Club Brugge en Antwerp is doelman klaar voor volgende stap: "Hoog tijd om continu tussen de palen te staan"

Na omzwervingen in Cyprus en Nederland is Jens Teunckens terug in het land. De voormalige doelman van de Belgische beloften is op zijn 23ste klaar om week in, week uit onder de lat te staan. Hij ondertekende woensdag een contract bij Lierse Kempenzonen.

Teunckens (23) speelde eerder bij onder meer Club Brugge en Antwerp. Na een seizoen bij het Cypriotische AEK Larnaca ging hij afgelopen zomer naar RKC. Ook in Waalwijk kwam Teunckens niet aan spelen toe. Hij liet er zijn contract ontbinden en kon zo transfervrij overstappen naar de Pallieters. "Het is hoog tijd om continu tussen de palen te staan. Met minder zal ik geen vrede nemen. Ik heb enkele ronkende namen op mijn cv staan, dat klopt, maar nu is het vooral tijd om zelf minuten te pakken", aldus Teunckens in GVA. "Ik ervaar veel nuchterheid bij Lierse K. Ze willen groeien, maar geen stappen overslaan. Door het Belgische accent dat wordt gelegd, moeten we in staat zijn om vlot te communiceren en een hechte groep te vormen. Ik heb hier heel veel zin in."