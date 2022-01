Clement blikt vooruit naar debuut bij Monaco en haalt intense trainingen aan: "In Brugge was dat ook zo"

Het debuut van Philippe Clement als trainer van Monaco komt nu echt wel dichtbij. Zondag gaan de Monegasken op bezoek bij Nantes, dat zevende staat met slechts één punt minder. Clement heeft er in Monaco blijkbaar al de pees op gelegd.

Op een persconferentie omschreef Clement zijn gevoel in aanloop naar zijn debuut. "Stress heb ik nooit echt, want ik hou van dit werk. Ik ben benieuwd, want het zijn nog maar mijn eerste dagen hier. We hebben veel jonge spelers. Het is interessant om iedereen op training aan het werk te zien. Ik heb al goeie dingen gezien en die wil ook terugzien in de wedstrijden."

In Frankrijk waren ze ook benieuwd naar wat Clement wist over de tegenstander. "Ik weet dat Nantes in zijn laatste vijf wedstrijden geen enkele keer verloren heeft. Ik heb enkele van hun wedstrijden gezien. Het is een ploeg met veel verticaliteit en veel kracht in de aanval, maar wij hebben zeker ook onze kwaliteiten."

Zware trainingen

Overigens heeft hij bij zijn spelersgroep al een bepaalde indruk nagelaten. "Ik heb van de spelers gehoord dat ze de eerste trainingen zwaar vonden. Dat is niet helemaal een verrassing, want in Brugge was dat ook zo als er nieuwe spelers kwamen. Ik hou van trainingen met veel intensiteit."

Die aanpak gaat Clement zeker behouden. "Mijn trainingen zijn misschien iets langer dan bij andere clubs. Ik ben er zeker van dat wanneer je het goed doet tijdens de week dat het dan in het weekend op wedstrijd makkelijker lukt. Nog niet meteen misschien, maar na een langere periode ga je steeds sterker worden. Daarom moet je de intensiteit hoog leggen bij elke oefening."