Aanvaller wil uitgeleend worden, maar mag niet vertrekken van AA Gent

Giorgi Chakvetadze krijgt niet veel speelminuten bij AA Gent. De aanvallende middenvelder wil uitgeleend worden, maar krijgt nul op zijn rekest van AA Gent.

Volgens Het Nieuwsblad wil Giorgi Chakvetadze Sinds begin november speelde Chakvetadze enkel in de Conference League tegen Flora. Coach Hein Vanhaezebrouck zegt dat er een gebrek aan trainingsijver is bij de Georgiër. Chakvetadze zelf wil naar verluidt een uitleenbeurt voor meer speeltijd, maar KAA Gent wil de aanvaller liever niet laten gaan.

De 22-jarige Georgiër kwam over van Dinamo Tbilisi in de zomer van 2017. Hij speelde tot nu toe 81 wedstrijden voor AA Gent waarin hij acht keer tot scoren kwam en 19 assists gaf. Dit seizoen kwam hij in 15 wedstrijden in actie daarin maakte hij één doelpunt en gaf vijf assists.