Voorzitter Borussia Dortmund hekelt de maatregelen genomen door de Duitse overheid

Hans-Joachim Watzke, de voorzitter van Dortmund, heeft de sluiting van de Duitse voetbalstadions voor publiek veroordeeld met een open brief op de eigen sociale mediakanalen.

De nieuwe regering in Duitsland kondigde op 21 december aan dat in januari alle stadions in de Bundesliga de poorten moesten sluiten. Die beslissing is bij Dortmund-voorzitter Watzke in het verkeerde keelgat geschoten. "Ik pleit niet voor volle stadions", zegt hij in de Duitse krant Der Spiegel. "Dat zou een volledig verkeerd signaal zijn. Maar een capaciteit van 10 procent moet toch mogelijk zijn? In het stadion van Dortmund - met 82.000 zitplaatsen - zouden we 8.000 toeschouwers zo kunnen verdelen dat ze fysiek vrijwel geen contact hebben. Met 8.000 toeschouwers zou het besmettingsgevaar bij ons erg klein zijn, en eergelijk gezegd weet iedereen dat. Maar het voetbal wordt als politiek symbool gebruikt."

"Leg me maar eens uit waarom de concertzalen twee keer per dag 750 mensen ontvangen, met een bezettingsgraad van 45 procent, en dat in de stadions in openlucht geen toeschouwers zijn toegestaan", vergelijkt hij de maatregelen genomen voor sport en cultuur. "Het is economisch niet draaglijk", zegt hij. "Elke wedstrijd achter gesloten deuren kost ons 4 miljoen euro. En de band tussen de club en zijn fans wordt beetje bij beetje losgemaakt. Sommige toeschouwers zullen niet terugkeren."