Zlatan 'Benjamin Button' Ibrahimovic scoort 24e (!) jaar op rij en leidt AC Milan naar zege tegen Venezia

Afgelopen week wonnen de Rossoneri met 3-1 van AS Roma, zondagmiddag gingen ze op bezoek bij Venezia. In de spits bij de thuisploeg stonden met Thomas Henry en David Okereke wel enkele bekenden.

Al na 2 minuten kwam AC Milan op voorsprong via Zlatan Ibrahimovic. Zijn eerste doelpunt van dit jaar én nu ook het 24e jaar op rij dat hij scoort. Ibrahimovic begon in 1999 te scoren bij het Zweedse Malmö en wist sindsdien in elk kalenderjaar raak te treffen, een indrukwekkende statistiek.

Alexis Saelemaekers mocht ook starten bij AC Milan maar moest bij de rust al naar de kant. Zo stond hij niet op het veld toen Théo Hernandez de 0-2 in doel werkte enkele minuten na de rust.

Een comeback van Venezia leek al helemaal wishul thinking toen Svoboda een rode karton kreeg na een penaltyfout. Hernandez zette de penalty om en legde de 0-3 eindstand vast.

Only two players have scored against 80 different opponents in Europe’s top five leagues since the year 2000:



◉ Cristiano Ronaldo

◉ Zlatan Ibrahimovic



The Benjamin Buttons of the football world. 👴 ➡️ 👶 pic.twitter.com/PdK9hIrA1P