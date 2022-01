'Dries Mertens verlaat Napoli wel degelijk volgende zomer, twee mogelijke opties'

De kans dat Dries Mertens volgend seizoen nog in Italië voetbalt lijkt bijzonder klein aan het worden.

Volgens de Italiaanse krant Il Mattino moet Dries Mertens volgende zomer hoe dan ook vertrekken bij Napels.

Voorzitter De Laurentiis wil geen contractverlenging geven, zo weet de krant, zelfs al is Mertens bereid om financieel in te leveren.

Volgens Il Mattino lijkt Mertens op weg naar een avontuur bij Miami in de Amerikaanse competitie, of is ook Qatar een mogelijkheid.

Transfermarkt schat de waarde van Mertens op 5 miljoen euro. Napoli kocht hem in 2013 bij PSV voor 9,5 miljoen euro.