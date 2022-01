🎥 Twee wereldgoals van oud-international worden in evenveel minuten afgekeurd

De voormalig Engels international Andy Carroll scoorde voor Reading twee fantastische doelpunten in evenveel minuten, maar de pareltjes werden allebei afgekeurd.

De club verkeert in moeilijke wateren en vecht tegen de degradatie. Carroll zorgde wel voor twee knappe goals, maar die telden helaas niet.

Het werd uiteindelijk nog een heel pijnlijke wedstrijd voor Carroll en Reading. Fulham bleek met maar liefst 0-7 meer dan een maatje te sterk.

Without doubt the BEST disallowed double ever.

How’s ya luck Andy Carroll? pic.twitter.com/zHJ3A9RHts