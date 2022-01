OFFICIEEL: Ajax bereikt akkoord met club uit Oekraïne over David Neres voor transfersom van 12 miljoen euro

David Neres zal niet langer uitkomen voor Ajax. De Braziliaan heeft namelijk gekozen voor een avontuur in Oekraïne, want hij trekt voor 12 miljoen euro naar Shakhtar Donetsk. De som kan nog oplopen tot 16 miljoen euro.

U zal in de Eredivisie niet meer moeten zoeken naar David Neres. De Braziliaanse flankaanvaller was lang één van de sterkhouders van de Nederlandse club, maar de laatste tijd kwam hij amper in het stuk voor.

Ajax heeft nu op sociale media laten weten dat Neres de club dus zal verlaten. Het Oekraïnse Shakhtar Donetsk heeft hem binnengehaald voor een bedrag van 12 miljoen euro, maar het kan nog oplopen tot 16 miljoen euro.