🎥 Thomas Meunier zet Borussia Dortmund met twee doelpunten op weg naar comfortabele zege

Bijna exact een jaar stond Thomas Meunier droog bij Borussia Dortmund. Daar heeft de Rode Duivel vrijdagavond in stijl komaf mee gemaakt. Nog voor het verstrijken van het eerste halfuur had Meunier twee kopbaldoelpunten op zijn naam tegen Freiburg. Ook Haaland deed zijn duit in het zakje.

Het was van 16 januari 2021 geleden dat Thomas Meunier nog eens gescoord had in het Dortmund-shirt. Net geen jaar later deed hij de netten twee keer trillen. Tot twee keer toe (14' en 29') stond Meunier op de goede plek om een hoekschop van Brandt in doel te knikken.

Op slag van rust pikte ook Erling Haaland zijn doelpuntje tegen een weliswaar matig Freiburg, toch het nummer vier in de Bundesliga.

Na de koffie haalde Dortmund de voet van het gaspedaal. Demirovic kon milderen voor Freiburg, maar Haaland (75') en Dahoud (86') legden de zware 5-1-eindcijfers vast.

Thomas Meunier werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Vlak daarvoor was Thorgan Hazard het veld ingekomen voor Marco Reus. Axel Witsel mocht in de slotminuten invallen. De van Standard overgekomen Hugo Siquet zat voor het eerst in de selectie van Freiburg, maar bleef negentig minuten op de bank.

In de stand nadert Borussia Dortmund tot op drie punten van leider Bayern München, dat zaterdagmiddag op bezoek gaat bij Keulen.