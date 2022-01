Zinho Vanheusden zit alweer zonder coach: Shevchenko na twee maand ontslagen

Nadat hij begin november werd aangesteld bij Genoa FC, is de Oekraïner Andrei Shevchenko al ontslagen bij de Italiaanse club.

Genoa, de ploeg van Rode Duivel Zinho Vanheusden, staat pas op de voorlaatste plaats in de Italiaanse Serie A. Sinds de aantselling van de clublegende van AC Milan kon Genoa niet winnen in de Italiaanse competitie. Afgelopen weekend werd er zelfs met 0-1 verloren tegen rechtstreekse degradatieconcurrent Spezia.

Die verliespartij kostte de kop van Shevchenko, die in het verleden bondscoach was van Oekraïne. Wie de Oekraïner zal opvolgen is nog niet bekend, wel dat het voor Genoa zeer lastig zal worden om degradatie te vermijden.