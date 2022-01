Dit wordt de tweede wintertransfer van Club Brugge: een 22-jarige Deense rechtsbuiten

Club Brugge is nog niet klaar. Na Buchanan willen ze nog een flankaanvaller halen. Volgens HLN gaat het om Andreas Skov Olsen, een 22-jarige rechtsbuiten die bij Bologna speelt.

Volgens HLN zijn er verregaande onderhandelingen met Skov Olsen aan de gang. Hij zou deze week zijn handtekening zetten bij blauw-zwart, dat een slordige vijf à zes miljoen euro voor hem zal betalen. Dat betaalde Bologna in 2019 ook aan Nordsjaelland. Hij stond al langer op de radar van Club.

Skov Olsson heeft op 19-jarige leeftijd indruk gemaakt bij Nordsjaelland. Hij scoorde er 22 keer in 36 matchen, maar in 2,5 seizoenen Bologna en 25 basisplaatsen scoorde hij 3 keer en gaf 5 assists. Hij is linksvoetig, maar speelt op rechts.

Naast Club toonden ook het Schotse Rangers, het Duitse Hertha BSC, het Italiaanse Torino en FC Kopenhagen interesse, maar hij verkiest Club.