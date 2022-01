Manchester United met te weinig spelers op de bank omdat Martial weigerde te spelen: "Hij wilde niet"

Manchester United speelde gisteren 2-2 gelijk bij Aston Villa. Bij de Mancunians zaten er niet het maximum aantal spelers op de bank. Volgens trainer Ralf Rangnick omdat Anthony Martial weigerde te spelen.

De 26-jarige aanvaller wil weg omdat hij nog amper kansen krijgt bij de club. Sevilla wil hem, maar United liet hem tot nu toe niet vertrekken. Hij is daardoor ontgoocheld en voelde zich niet in staat om te spelen, ondanks dat Rangnick hem opgeroepen had.

"Martial wilde niet bij de wedstrijdselectie zitten", gaf de Duitser uitleg na het 2-2 gelijkspel. "Hij zou er normaal gesproken bij zitten, maar hij wilde het niet. Daarom was hij niet met ons afgereisd."

Martial sprak dat op Instagram echter tegen. "Ik zal nooit weigeren om een wedstrijd van Manchester United te spelen. Ik zit hier zeven jaar en ik heb nooit géén respect getoond voor de club en de fans."