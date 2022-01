Mbappe foetert op scheidsrechter na partij PSG: "Je weet niet hoe je moet fluiten!"

PSG won zaterdagavond met 2-0 tegen Stade Brestois. Mbappé was goed voor één doelpunt, maar ook voor commentaar op de scheidsrechter.

Mbappé reageerde furieus tijdens de wedstrijd tussen PSG en Brest in de Ligue 1. De Franse superster kreeg een gele kaart nadat hij een onenigheid had met Brest-speler Hugo Magnetti en verloor even de pedalen.

"Ga weg, je weet niet eens hoe je hier moet fluiten. Altijd hetzelfde in deze competitie, ja altijd hetzelfde. Jij ziet het gewoon niet", aldus Mbappé

Het zijn alvast uitspraken die in de Ligue 1 waarschijnlijk niet onbestraft blijven.