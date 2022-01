Real Madrid wint Spaanse Supercup, Courtois stopt penalty

Thibaut Courtois en co hebben de Spaanse Supercup gewonnen. Het werd 0-2 tegen Athletic Bilbao.

In het Saoedische Riyadh heeft Real Madrid de Spaanse Supercup gewonnen na een 0-2 overwinning tegen Bilbao.

Modric zette Real op voorsprong, net na de rust zorgde Benzema voor de 0-2 vanop de stip. Eder Militao kreeg even later rood voor een handsbal. De bal ging op de stip, maar Courtois hield de bal van Raul Garcia met zijn been uit het goal.

Het is de twaalfde keer dat Real Madrid de Supercup wint. Van de laatste dertien finales die de Koninklijke speelde, won het er twaalf. Enkel de UEFA Supercup in 2018 werd verloren.