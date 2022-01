Pech blijft Umtiti achtervolgen: Barcelona-verdediger loopt breuk op

Barcelona meldt dat Samuel Umtiti (28) tijdens de training een breuk in de rechtervoet heeft opgelopen. Dinsdag gaat hij al onder het mes. Het is tekenend voor het rampseizoen van de Franse verdediger, wiens naam voor eeuwig nare herinneringen zal oproepen bij de Belgische voetbalfans.

Zijn belangrijkste wapenfeit voor Barcelona was zijn recente contractverlenging. Umtiti ging akkoord met een salarisverlaging van tien procent en tekende bij tot 2026. Hierdoor kon nieuwkomer Ferran Torres ingeschreven worden bij La Liga. Dat was door de opgelegde salarislimiet voorheen onmogelijk.

MEDICAL ANNOUNCEMENT ‚Ěó



The first team player Samuel Umtiti took a blow to his right foot in training on Monday and has fractured his fifth metatarsal bone. The player will undergo surgery on Tuesday.



