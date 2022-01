🎥 Grappig: Lewandowski is naast doelpuntenmachine ook inventieve papa

Naast doelpuntenmachine is de Poolse spits Robert Lewandowski ook een inventieve papa.

Robert Lewandowski werd nog maar net gekroond door de FIFA tot beste voetballer van 2021, maar niet alles gaat zo vlot voor de Poolse spits als doelpunten maken. Een staartje maken in het haar van zijn dochter is iets waar hij klaarblijkelijk minder getalenteerd in is, maar dat lost hij op een inventieve manier op. Met behulp van de stofzuiger lukt het hem om een staart in het haar van zijn dochter te leggen. Inventief!