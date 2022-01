Eriksen op weg naar Brentford? "Ik werkte in het verleden al met hem"

Christian Eriksen zit sinds gisteren zonder club nadat zijn contract bij Inter Milaan verbroken werd. Brentford is geïnteresseerd om de 29-jarige Deen zijn carrière te laten herlanceren in de Premier League.

Er wordt gezegd dat Brentford geïnteresseerd zou zijn in Christian Eriksen. De Premier Leagueclub zou hem een contract willen aanbieden voor een half jaar. Eriksen speelde na het incident van afgelopen zomer op het EK geen minuut meer en werkte hard aan zijn terugkeer, maar die zal niet bij Inter Milaan zijn. Bij de Italiaanse club werd zijn contract gisteren ontbonden. De coach van Brentford, Thomas Frank werd op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Manchester United uitgehoord over de mogelijke transfer.

"Ik kan je vertellen dat Christian een hele goede speler is. Iedereen weet dat hij een absolute topspeler is. Ik werkte in het verleden al met hem. Hij moet een club vinden", vertelde Frank op de persconferentie. De vraag of Brentford echt een contract zal aanbieden aan Eriksen ontweek hij. Hij beweerde dat hij persoonlijk enkel contact had met Eriksen na het voorval op het EK, maar sinds dien niet meer. De toekomst zal dus moeten uitwijzen of Brentford echt voor de Deen wil gaan.