Everton op zoek naar nieuwe trainer: Wayne Rooney en Frank Lampard worden genoemd

Eergisteren stuurde Everton Rafael Benítez de laan uit. Nu is de club op zoek naar een nieuwe trainer, en er vallen enkele opvallende namen...

Sinds eergisteren zit de Spaanse trainer Rafael Benítez zonder job. Hij werd de laan uitgestuurd bij Everton na tegenvallende resultaten. De club staat op de zestiende plaats, slechts zes punten boven de degradatiezone. Bij Everton zijn ze nu dus druk op zoek naar een nieuwe trainer, en er vallen wel enkele opvallende namen...

Ex-Evertonspeler Wayne Rooney wordt gezien als één van de mogelijke opvolgers van Benítez. In totaal speelde hij 117 wedstrijden voor de club. Sinds een jaar is hij werkzaam als trainer bij Derby County, die momenteel voorlaatste staan in de Engelse tweede klasse. Een andere naam die gevallen is, zou die van Frank Lampard zijn. Hij trainde in het verleden Derby County en Chelsea. Sinds 25 januari van vorig jaar zit hij al zonder club.