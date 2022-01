OFFICIEEL- Ontketend RWDM zet ambities andermaal kracht bij: Igor De Camargo en ex-speler Beerschot trekken naar Molenbeek

Het zijn drukke dagen voor RWDM. Een week nadat bekend werd gemaakt dat de Amerikaan John Textor investeert in RWDM, zijn de Brusselaars erg actief op de transfermarkt. Dinsdag werden Igor De Camargo en Jan Vorogovskiy aangeworven.

Yan Vorogovsiy (25) komt op huurbasis over van Kairat Almaty. Dat maakte de Kazachse topclub zopas via haar webstek bekend. RWDM bedong een aankoopoptie op de linksachter, wiens naam een belletje doet rinkelen. De 20-voudige international van Kazachstan speelde de voorbije twee seizoenen 43 officiële wedstrijden voor Beerschot, waarin hij onder meer de promotie naar 1A mocht vieren.

Intussen werd ook de komst van Igor De Camargo (38) officieel. Na 3,5 jaar vertrekt Igor De Camargo bij KV Mechelen. Malinwa laat De Camargo, uit respect voor de tomeloze inzet van de routinier, transfervrij vertrekken naar RWDM. Met Malinwa behaalde De Camargo de titel in 1B en bekerwinst. In 2005 speelde Igor De Camargo zijn thuiswedstrijden al een keer in het Edmond Machtensstadion, toen nog bij FC Brussels.

Het moge duidelijk zijn: het is RWDM menens. De fusieploeg beseft dat dit seizoen een unieke kans is om mee te dingen naar promotie. Op dit moment staat RWDM op de derde plaats in de 1B Pro League, met een puntje achterstand op Waasland-Beveren, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft. De tweede plaats in 1B aan het einde van het seizoen geeft recht op een dubbele confrontatie met het nummer zeventien uit de Jupiler Pro League. Inzet: een ticket voor 1A.

De voorbije dagen toonde RWDM zich al erg actief op de transfermarkt. Zo werd Jacob Montes weggeplukt bij Waasland-Beveren, dat hem huurde van Crystal Palace. Maandagavond werd met Numan Kurdic een 22-jarige Bosnische international voorgesteld.

✍️ 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐍𝐆 | Jacob Montes



De 23-jarige Amerikaan is onze eerste winterversterking. Jacob sera prêté par Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison.



🔗 Meer info / Plus d'infos :

NL : https://t.co/f6RHrO3SwT

FR : https://t.co/zaXvLA21OH



Welcome in Molenbeek! pic.twitter.com/osOiPVvg9O — R.W.D.M (@RWDMolenbeek) January 13, 2022

✍️ 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐍𝐆 | Numan Kurdić



De 22-jarige Bosniër komt over van FK Sarajevo. L’international bosnien vient renforcer l’axe de la défense !



🔗 Meer info / Plus d'infos :

NL : https://t.co/HW2dwdPqsG

FR : https://t.co/MpAAhMdCXf



Dobrodošli u Molenbeek, Numan ! pic.twitter.com/8qBVwKLizS — R.W.D.M (@RWDMolenbeek) January 17, 2022

RWDM begint vrijdagavond aan 2022 met een thuiswedstrijd tegen SK Lommel.