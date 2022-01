Real Madrid in rouw: Francisco Gento, de man die het vaakst Europacup I won, is overleden

Een ware voetballegende is niet meer. Real Madrid heeft bekendgemaakt dat Francisco Gento overleden is. Gento werd 88 en was linksbuiten bij Real in de jaren '50 en '60. Hij was een prijzenpakker pur sang: geen enkele voetballer won vaker dan hem Europacup I (of later de Champions League).

"Real Madrid is diep getroffen door het overlijden van Francisco Gento, erevoorzitter van Real en één van de grootste legendes van onze club en van het voetbal", klinkt het in een mededeling van de Koniklijke. "Real stuurt alle liefde en medeleven naar zijn vrouw Mari Luz, zijn zonen Francisco en Julio, zijn kleindochters Aitana en Candela en al zijn familieleden, ploegmaats en geliefden." Official Announcement: Passing of Francisco Gento.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 18, 2022 De man die bekend stond als Paco Gento voetbalde na twee jaar bij Santander van 1953 tot 1971 voor Real Madrid. In die periode pakte hij maar liefst 23 prijzen. Daar zaten 12 landstitels en 2 Spaanse bekers bij en 6 keer de Europacup I bij. Niemand won zo vaak de belangrijkste Europese trofee. "Paco Gento vertegenwoordigde echt de waarden van Real Madrid en zal een referentie blijven. Hij zal altijd herinnerd worden door voetbalfans als één van de besten", besluiten ze bij Real.