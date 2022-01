OFFICIEEL: Vierde aanwinst voor Waasland-Beveren, dat vol voor promotie gaat

Jordi Condom heeft nog niet stilgezeten sinds zijn komst naar Waasland-Beveren als nieuwe sportief directeur. Vandaag kondigde de club zijn vierde wintertransfer aan. Het gaat om Lucas Ribeiro Costa, die van Charleroi gehuurd wordt.

Charleroi verhuurde de aanvallende middenvelder dit seizoen aan Moeskroen. Deze overeenkomst werd vervroegd beëindigd waardoor Ribeiro Costa de komende zes maanden voor Waasland-Beveren kan uitkomen. Daarmee maken de Waaslanders ook nog eens een statement over hun ambities: de tweede plaats en de barragematchen voor promotie zijn het minimum.

De carrière van Lucas Ribeiro Costa start in 2017 bij het Franse Valenciennes. Na een jaartje wennen in de B-ploeg, werd hij overgeheveld naar de A-kern. Opnieuw een jaar later verhuisde Ribeiro Costa naar België. Hij ging eerst aan de slag bij Virton en werd vervolgens opgepikt door Charleroi dat hem uitleende aan RWD Molenbeek. Ook dit seizoen leenden de Carolo’s Ribeiro Costa uit aan Moeskroen. Hij kwam voor de Henegouwers zo’n 16 keer in actie, scoorde zes keer en had twee assists.