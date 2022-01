📷 "We hebben hier veel Natasha's": de zeer bizarre communicatie rondom transfer

Yusuf Yazici is de nieuwkomer van CSKA Moskou. Hij kwam over van Lille en bij de transfer werd "humor" gebruikt.

"Yusuf, het is hier Rusland, we hebben hier veel Natasha's", aldus CSKA Moskou op de sociale media over de transfer.

Machogedrag?

Het is een poging tot humor rondom de transfer van Lille naar Rusland, maar of het een erg geslaagde poging is? Dat is iets helemaal anders.

De video werd dan ook vrij snel daarna opnieuw verwijderd, al hebben bepaalde bronnen het wel al gretig opgepikt ondertussen.