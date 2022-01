In 2016 nog 'wereldtrainer van het jaar', nu na drie maanden al aan de deur gezet bij degradatiekandidaat Premier League

Het verlies tegen Norwich van vrijdagavond lijkt de druppel te zijn geweest. Claudio Ranieri wordt waarschijnlijk dit weekend nog ontslagen bij Watford.

Watford staat 18de in de Premier League en dus op een degradatieplaats. Ranieri gaat daar de gevolgen van dragen. De club is al begonnen met het zoeken naar een opvolger, weet de Engelse media.

Ranieri stuntte nog met Leicester City vijf jaar geleden en won er verrassend de Premier League mee. Nu zou zijn regeerperiode maar 3 maanden en 14 matchen geduurd hebben. Het duel tegen Norwich was een zespuntenduel, want ze stonden net onder hen. Ranieri kon Watford slechts twee zeges en één gelijkspel bezorgen in die 14 matchen.