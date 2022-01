Einde seizoen voor goudhaantje FC Barcelona? Jonge Spanjaard ligt opnieuw in de lappenmand

Een nieuwe domper voor FC Barcelona. Ansu Fati viel geblesseerd uit in het bekerduel met Athletic Club en het zou er niet goed uit zien voor de vleugelaanvaller. Zo zou zijn seizoen zelfs voorbij kunnen zijn.

Ansu Fati, die dit seizoen tien keer in actie kwam en vijf doelpunten maakte in alle competities, heeft last van een blessure in zijn linkerdij. Hij verliet het veld in tranen tegen Athletic Bilbao in de Copa del Rey op donderdag, waar FC Barcelona met 3-2 verloor. In het persbericht van Barcelona werd niet vermeld hoe lang hij niet beschikbaar zal zijn, omdat men wacht op een beslissing van de aanvaller.

De Catalaanse club raadt hem namelijk aan een nieuwe operatie te ondergaan voor deze harde klap die Ousmane Dembélé al heeft gekregen. De Catalaanse pers schat zijn afwezigheid op 3 tot 5 maanden! En niet verrassend zegt het dagblad Sport dat coach Xavi meer dan ooit aandringt op de komst van een spits, en meer bepaald op die van Alvaro Morata (29 jaar, 21 wedstrijden en 5 doelpunten in de Serie A dit seizoen), die momenteel door Atletico Madrid aan Juventus wordt uitgeleend.

Het valt nog te bezien of deze zware blessure ook gevolgen zal hebben voor Dembélé. Het is niet duidelijk of Barça het zich kan veroorloven om de Fransman te laten vertrekken.