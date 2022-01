Gewezen sportief directeur van Belgische profclub moet vijf jaar de cel in voor zedenfeiten

Echt sportnieuws op zich is het niet, maar het is wel ernstig genoeg om te vermelden: een gewezen sportief directeur van een Belgische profclub moet voor jaren de cel in.

KSV Roeselare nog niet zolang geleden failliet, enkele maanden nadat Jolan F. er sportief directeur werd. Maar die 26-jarige man heeft nog heel wat ander op zijn kerfstok. Hij is nu veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf en tien jaar ter beschikkingstelling, omdat hij in een periode van vier jaar liefst zestien jonge voetballers seksueel heeft benaderd. Beroep In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot zes jaar cel, in beroep heeft hij daar dus nog een jaar kunnen afkrijgen. Zelfs hoopte hij op een celstraf met uitstel, omdat hij in therapie was gegaan. Het hof ging er volgens Het Nieuwsblad niet in mee. Jolan F. zal nog minstens twee jaar van zijn cel moeten uitzitten.