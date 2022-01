Ajax haalt het in topper van PSV en is zo de nieuwe leider in de Eredivisie

Ajax heeft deze middag een uitstekende zaak gedaan in de Eredivisie. De Nederlandse topclub won de topper tegen PSV met 1-2. Daardoor is Ajax ook de nieuwe leider in de Nederlandse competitie.

PSV begon aan de wedstrijd met één punt voorsprong op de club uit Amsterdam, maar Ajax wilde er snel verandering in brengen. Iets na het half uur kwam Ajax ook op voorsprong via Brobbey. 0-1 was ook de ruststand. In de tweede helft ging PSV op zoek naar de gelijkmaker en daar werden ze ook voor beloond via Mario Götze. Toch kon Ajax alsnog de drie punten mee naar Amsterdam nemen na de 1-2 van Mazraoui. Door deze 1-2 overwinning springt Ajax naar de eerste plaats in de Eredivisie.