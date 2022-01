Bayern München maakt gehakt van Hertha Berlijn en loopt zo opnieuw uit op Borussia Dortmund in het klassement

Bayern München blijft op dreef in de Bundesliga. De leider in de Duitse competitie won zondagavond namelijk overduidelijk met 1-5 op het veld van Hertha Berlijn. Leroy Sané was de uitblinker met twee doelpunten.

Borussia Dortmund kon zaterdag winnen tegen Hoffenheim en dus moest ook Bayern München de drie punten pakken om de kloof met Dortmund groot te houden. Ze begonnen gretig aan de partij en kwamen 0-2 voor via Tolisso en Müller. Het werd zelfs nog erger voor Hertha Berlijn, want Sané en Gnabry maakten er in de tweede helft 0-4 van. Ekkelenkamp zorgde nog voor de eerredder maar in het slot kon Sané met zijn tweede van de avond de 1-5 eindstand vastleggen. Daardoor loopt Bayern München opnieuw zes punten uit op Dortmund in het klassement.