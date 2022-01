Real Madrid komt goed weg: Spaanse topclub sleept in het slot van de wedstrijd een punt uit de brand tegen Elche

Real Madrid is er niet in geslaagd om deze middag de drie punten thuis te houden tegen Elche. De Spaanse topclub, met Courtois en Hazard in de basis, kwam 0-2 achter, maar speelde uiteindelijk alsnog 2-2 gelijk.

Real Madrid had het eerder deze week al lastig tegen Elche in de Copa del Rey en ook nu maakte Elche het bijzonder spannend. Zo kwamen ze verrassend 0-2 voor na doelpunten van Boyé en Milla Pena. Voor deze doelpunten had Benzema nog een penalty gemist. Eden Hazard ging een kwartier voor het einde naar de kant en uiteindelijk kon Real Madrid alsnog een punt uit de brand slepen. Modric zorgde voor de aansluitingstreffer en in de allerlaatste minuut legde Eder Militao de 2-2 eindstand vast.