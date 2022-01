Sergio Ramos zijn eerste doelpunt voor PSG helpt de Parijzenaars aan een eenvoudige zege

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in de Ligue 1. In eigen huis was de ploeg van trainer Mauricio Pochettino veel te sterk voor Stade Reims: 4-0. Wout Faes wat de auteur van een eigen doelpunt.

De van het coronavirus herstelde Lionel Messi zat bij de selectie, al startte hij als bankzitter. Bij Stade Reims stond Wout Faes in de basis. Hoewel het tot de 44ste speelminuut duurde voordat de score werd geopend, was het een eenvoudige avond voor PSG. Marco Verratti kreeg de openingstreffer achter zijn naam. Mauro Icardi zag zijn schot in de kiem smoren, maar uit de rebound vond de Italiaanse middenvelder de linkerbenedenhoek: 1-0. In de loop van de tweede helft werd het Parijse veldoverwicht ook tot uiting gebracht op het scorebord. Ramos zorgde na een rommelige fase voor de 2-0. Het was zijn eerste treffer in het shirt van PSG. Met Messi inmiddels binnen de lijnen liepen de Franse hoofdstedelingen spoedig verder weg bij Stade Reims. Een eigen doelpunt van Wout Faes betekende de 3-0, terwijl Danilo op aangeven van Kylian Mbappé een kwartier voor tijd de eindstand bepaalde: 4-0.