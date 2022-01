Thomas Tuchel: "Romelu Lukaku mist vertrouwen in zichzelf"

Romelu Lukaku is 2022 nogal moeizaam begonnen op Stamford Bridge. De nummer 9 van de Blues speelt al enkele weken onder zijn niveau. Volgens Thomas Tuchel, de trainer van Chelsea, mist Lukaku vertrouwen in zichzelf.

Thomas Tuchel heeft zich uitgesproken over de situatie van Romelu Lukaku in de aanloop naar het duel met Tottenham van zondag. In een reactie bij SkySports, beschrijft de Duitser een zeker gebrek aan vertrouwen van zijn spits, die slechts één keer heeft gescoord sinds het begin van het jaar 2022.

"Lukaku mist een beetje vertrouwen op het moment. Hij geeft zichzelf niet genoeg, hij mist een beetje impuls," zei Tuchel. "We proberen ervoor te zorgen dat hij dat vindt, maar het is misschien wel het meest ingewikkeld omdat spitsen gevoelige spelers zijn."

Hij zei echter dat de situatie voor al zijn aanvallende spelers geldt. "Het is niet alleen Romelu, hij is niet de enige die het moeilijk heeft. We hebben op dit moment geen andere speler die scoort wanneer hij de kans krijgt, en steeds weer kan scoren."