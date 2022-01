Moet Martinez hem in maart selecteren? 'Jeugdproduct van Anderlecht krijgt oproepingsbrief voor Congo in de bus, maar houdt (voorlopig) de boot af'

Orel Mangala wordt in verband gebracht met Galatasaray SK, maar dat is niet de enige transfer die de 23-jarige middenvelder kan maken. Ook DR Congo trekt aan zijn mouw.

Volgens La Dernière Heure heeft Orel Mangala een oproepingsbrief voor DR Congo in de bus gekregen. Goed nieuws voor de Rode Duivels: de middenvelder gaat er (voorlopig) niet op in. Roberto Martinez selecteerde het jeugdproduct van RSC Anderlecht in 2021 al eens voor de Rode Duivels, maar Mangala moest toen verstek geven met een blessure.

De Spaanse selectieheer liet eerder al weten dat internationals met meer dan vijftig caps op de teller rust krijgen voor het volgende oefenkamp in maart. Mangala verwacht dan ook dat hij zijn kans zal krijgen. Over een ultimatum durven we niet spreken, maar zonder die stage is de kans héél groot dat de middenvelder wél overstag zal gaan voor DR Congo.