Zien we de Andreas Pereira binnenkort definitief in het shirt van Flamengo?

Andreas Pereira (26) lijkt niet langer deel uit te maken van de plannen van Manchester United, waar hij in totaal 75 wedstrijden heeft gespeeld. Dit seizoen floreert hij bij Flamengo in Brazilië, het land van herkomst van de Belgisch-Braziliaanse éénmalige Braziliaanse international. Het voormalig jeugdproduct van RSC Anderlecht speelde tot dusver 24 wedstrijden en maakte daarin 5 doelpunten voor de club van Rio de Janeiro.

Volgens berichten van Sky Sports heeft Flamengo een aanbod gedaan om Pereira definitief over te nemen, maar Manchester United heeft dit geweigerd. Komende dagen zou Flamengo een nieuwe poging doen om hem definitief over te nemen.

