Inter Milan heeft toch nog wat geld gevonden en plukt sterkhouder weg bij concurrent

Nadat Inter Milan vorig jaar landskampioen werd in de Serie A, leek het kopje onder te zullen gaan wegens financiële perikelen. Maar nu lijkt er opnieuw wat geld te zijn.

Door het verkopen van onder meer Lukaku (+100 miljoen), Hakimi (+65 miljoen) en Politano (21 miljoen) is er financieel wat ruimte gemaakt voor inkomende transfers. En nu Juventus zich lijkt te versterken met het Servische talent Vlahovic, lijkt ook Inter te willen uithalen op de transfermarkt om dat te counteren.

Twitter- en transfergoeroe Fabrizio Romano meent namelijk te weten dat Robin Gosens onderweg is naar Inter. De Duitse flankspeler zou voor zo'n 25 miljoen euro de overstap maken van Atalanta naar Milaan.

Dit seizoen was Gosens lang out met een hamstringblessure maar vorig seizoen was hij met 11 doelpunten en 6 assists een van de absolute smaakmakers bij Atalanta. Ook bij Duitsland op het EK liet hij zich afgelopen zomer gelden als wingback.