Witsel terug naar Standard? "We hebben eens gelachen in Dortmund"

Een spectaculaire comeback van Axel Witsel naar Standard? Het zal waarschijnlijk niet verder raken dan een hardnekkig gerucht.

Het was Sport1 dat met het gerucht kwam dat Standard in pole positie ligt om Witsel in te lijven volgend seizoen. De Rode Duivel heeft immers nog nauwe banden met de club en heeft er mee in geïnvesteerd toen Bruno Venanzi om geld kwam vragen.

Thomas Meunier is een ploeggenoot van Witsel bij Borussia Dortmund en geeft bij RTBF toe dat hij samen met Witsel en Thorgan Hazard ook het gerucht had horen aanwaaien. "We hebben er eens om gelachen. Axel is een echte Luikenaar en zal in de toekomst misschien wel naar Standard willen terugkeren. Maar nu wil hij nog voor een ambitieuze club spelen die in Europa voor de prijzen kan spelen", klinkt het.

De 33-jarige controlerende middenvelder is aan het einde van dit seizoen einde contract bij Borussia Dortmund en het Duitse bestuur zou afwillen van het zware contract van de Rode Duivel die volgens hen niet meer constant zou presteren. Zoals bij elke grote naam die beschikbaar is, zou Newcastle United nu ook op de lijst van geïnteresseerde clubs staan.