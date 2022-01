OFFICIEEL: Arsenal laat verdediger vertrekken, vijfde aanwinst voor Steven Gerrard is zo een feit

Een uitgaande transfer bij Arsenal: het stalt één van zijn verdedigers bij het team van Steven Gerrard, Aston Villa. Voor Calum Chambers komt er zo een einde aan een periode van zeven en een half jaar bij The Gunners. Ook enkele uitleenbeurten maakten deel uit van deze passage.

Calum Chambers werd al een keer gehuurd door Middlesbrough en een keer door Fulham. Een definitieve transfer naar één van deze clubs kwam er niet, maar nu trekt Chambers wel degelijk de deur achter zich dicht bij Arsenal, dat hem in juli 2014 had overgenomen van Southampton.

Dit seizoen is Chambers nog vijf keer in actie gekomen voor Arsenal. Hij tekende bij Aston Villa een contract tot het einde van het seizoen 2004-2005. "Aston Villa is een grote club, het is een boeiende plek om te zijn", zegt Chambers in een eerste reactie op zijn overstap. "Ook de buitenwereld ziet dat hier dingen te gebeuren staan, de club is zeker de juiste richting ingeslagen. Voor mij was het een gemakkelijke beslissing."

Manager Steven Gerrard heeft er zo een nieuwe inzetbare speler bij. Chambers is al de vijfde winteraanwinst van Aston Villa, nadat eerder ook Philippe Coutinho, Lucas Digne, Robin Olsen en Kerr Smith de ploeg vervoegden.