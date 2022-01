📷 OFFICIEEL Adama Traoré ruilt Wolverhampton in voor FC Barcelona

FC Barcelona huurt Adama Traoré voor de rest van het seizoen van Wolverhampton Wanderers. Er zit in de deal ook een aankoopoptie van 30 miljoen euro.

Dat Wolverhampton hun sterspeler laat vertrekken is toch opmerkelijk. Eerder werd Traoré ook aan Tottenham gelinkt, maar het werd toch Barcelona.

De komende twee dagen wordt er nog wat transfers verwacht bij Barcelona. Een drietal versterkingen lijken nog mogelijk.

Welcome back! Stronger than ever! #MadeInLaMasia pic.twitter.com/ZuAOCmNvrL

❝ I'm so happy to come back here! ❞



— @AdamaTrd37 pic.twitter.com/rooMTeBzHR